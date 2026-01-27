Размер шрифта
Москалькова призвала создать программы для сбежавших с Украины граждан

Москалькова: нужны программы для обустройства бежавших от украинских нацистов
Максим Блинов/РИА Новости

В России необходимо разработать программы для обустройства в стране людей, которые сбежали с Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания комитетов Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и по контролю, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что при посещении пунктов временного размещения сотрудники ее аппарата регулярно встречают жителей Киева и Харьковской области, которые приехали в Россию в 2022-2023 годах.

«И теперь они и обратно вернуться не могут, и здесь нет программ для их будущего», — сказала уполномоченный по правам человека.

Москалькова добавила, что эти люди не могут воспользоваться программами для переселения иностранцев из-за полученного гражданства России.

Несколькими часами ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что граждане Украины, которые сегодня проживают в регионе после спасения российскими войсками в Сумской области, получают всю необходимую помощь наравне с жителями приграничья.

Ранее Москалькова заявила о нежелании Киева забирать спасенных российскими военными украинцев.
 
