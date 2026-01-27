Размер шрифта
В МИД РФ ответили на претензии Молдавии к России

Захарова: заявление Кишинева о «вызывающем отношении» РФ не имеет оснований
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы «вызывающем отношении» Москвы к Кишиневу не имеет оснований. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия уважает суверенитет Молдавии и не вмешивается в ее внутренние дела.

«Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания», — отметила дипломат.

27 января президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в намерении ослабить суверенитет Армении, как она якобы сделала это с Грузией. Политик заявила, что с «сожалением наблюдает, как Россия «вернула Грузию в свою орбиту», давая понять, «что неправильный выбор на выборах будет стоить мира». Санду утверждает, что похожий сценарий якобы разворачивается вокруг Армении.

Ранее в России заявили о шантаже Евросоюза в отношении Молдавии.
 
