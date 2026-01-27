Размер шрифта
Глава МИД Украины резко высказался об Орбане

Глава МИД Украины Сибига назвал премьера Орбана угрозой для собственного народа
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде» назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрозой для собственного народа, а Будапешт – единственным препятствием для членства Киева в Евросоюзе.

Комментируя свои резкие высказывания в адрес Орбана, Сибига заявил, что период «дипломатического незамечания» завершился, и на любые «недружественные проявления» в адрес Украины будет следовать реакция.

«Надо называть вещи своими именами. Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС. Более того, я считаю, что премьер-министр Венгрии представляет угрозу для своего народа», — сказал глава МИД Украины.

Сибига не раз резко высказывался об Орбане или комментировал его высказывания. Так, на своей странице в соцсети Х он писал, что план Орбана не пускать Украину в ЕС 100 лет обречен на провал, а в день вступления Киева в Евросоюз высказывание премьера Венгрии будет повешено в Верховной раде, чтобы помнить о «лжи в течение следующих 100 лет».

Глава МИД Украины также называл Орбана самым ценным замороженным активом России в Европе, комментируя его позицию по изъятию средств Москвы.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Украина не вступит в ЕС в 2027 году.
 
