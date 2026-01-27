Министра внутренней безопасности США вызвали на ковер из-за ситуации в Миннесоте

Администрация США организовала проверку исполнения обязанностей министром внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«В понедельник Ноэм находилась в Белом доме и отвечала на вопросы о действиях министерства внутренней безопасности в связи со стрельбой и его реакции на произошедшее», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что, как ожидается, внимание Ноэм сместится с операций по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства на безопасность южной границы. По данным телеканала, министр сохранит свой пост.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, пострадавший был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал положить конец «городам-убежищам» для нелегалов.