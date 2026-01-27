Размер шрифта
Женщина обвинила тайского монаха в том, что он ощупал ее во время церемонии благословения

В Таиланде женщина обвинила 70-летнего монаха в домогательствах
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Таиланда обвинила 70-летнего монаха в непристойных действиях. Об этом пишет Thaiger.

По словам 34-летней женщины, инцидент прооизошел 29 декабря 2025 года, когда она пришла в храм в провинции Патхум Тхани на церемонию благословения. Буддистский монах согласился благословить ее на успех в бизнесе, велев расстегнуть рубашку.

Тайка послушно открыла две пуговицы, после чего мужчина расстегнул третью, нанес ароматную пудру железным прутом на лоб, шею и грудь, а левой рукой начал ощупывать грудь.

Затем он наклонился, чтобы сделать комплимент соскам верующей и озвучить неприличное предложение. Пострадавшая была шокирована и сбежала, не сказав ни слова.

Сначала тайка не хотела суда, но после разговоров с друзьями и адвокатом передумала.Она уверена, что является не первой и не последней жертвой монаха. Национальное управление по буддизму никак не прокомментировало инцидент.

Ранее юная пианистка обвинила сотрудника филармонии в домогательствах и была отчислена.
 
