Власти Киева подтвердили отключение горячей воды

Киевская государственная городская администрация (КГГА) подтвердила в своем Telegram-канале отключения горячей воды в городе из-за проблем с теплоснабжением после массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России.

В администрации отметили, что подача горячей воды была остановлена для восстановления централизованного отопления в части жилых домов города.

В публикации подчеркивается, что отключение затронуло только нуждающиеся в восстановлении теплоснабжения жилые дома. Там добавили, что коммунальные службы в третий раз были вынуждены восстанавливать отопление в Деснянском районе города.

До этого сообщалось, что из-за длительных аварийных отключений электричества и теплоснабжения температура в киевских квартирах не превышает +13°C.

26 января сообщалось, что в микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка. В них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, в каждой из которых могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.

Ранее эксперт сообщил, что из Киева выехали 600 тысяч человек.