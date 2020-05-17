Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу «подсознанию» украинских детей. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

«Яд этот в названии продукта для детей — «Машенька», ниже еще какое-то чудище «Агуша» <...> мы никогда этой отравы киевского разлива не купим», — написала Фарион.

По мнению женщины, русские названия на продуктах представляют опасность для украинских детей, так как продвигают чужой язык в их подсознание.

Она также отметила, что русскими именами на Украине могут называть себя только «янычары, оборотни и идиоты».

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