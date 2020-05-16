Более 160 граждан Киргизии вернулись на родину из Москвы

Чартерный рейс Москва-Бишкек доставил из России на родину 161 гражданина Киргизии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом нового типа.

За весь период приостановки международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса нового типа в Киргизию вернулись более 10 тысяч человек, в ближайшее время запланированы вывозные рейсы для граждан страны из России и Белоруссии, отметили в штабе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле