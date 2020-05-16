Директор центра Гамалеи допускает, что ученые тестируют вакцину от COVID-19 на себе

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что ученые-разработчики тестируют вакцину от коронавируса на себе, просто «не афишируют» этого, передает РИА «Новости».

По словам Гинцбурга, разработчики часто испытывают препараты на себе и своих родственниках, чтобы удостовериться в качестве продукции.

Ученый также согласился с тем, что существует большой соблазн сделать себе инъекцию вакцины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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