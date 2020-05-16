В 48 регионах число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 1 тысячу

Число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило тысячу в 48 регионах России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

К таким регионам присоединились Пензенская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Так, по данным оперштаба, за минувшие сутки количество выявленных случаев заражения выросло в Пензенской области на 56 — до 1 041, а в ХМАО на 83 — до 1 048.

По последним данным, в России выявлено 272 043 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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