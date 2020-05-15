Многодетный отец арестован в Уфе по обвинении в изнасиловании дочери

Многодетный отец арестован в Уфе по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней дочери 2004 года рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд.

У обвиняемого пять детей, в том числе четыре дочери, отметили в суде. Мужчина помещен под стражу до 13 июля текущего года.

По данным источника в правоохранительных органах, девочка заявила об изнасиловании, когда сотрудники полиции прибыли в квартиру семьи после сообщений о семейном конфликте. При этом старшая 19-летняя дочь подсудимого также заявила, что отец совершал в ее отношении преступления сексуального характера.

В настоящее время назначена экспертиза для проверки показаний несовершеннолетней, заявил источник. Он добавил, что слова старшей дочери также будут проверены.

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