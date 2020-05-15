Врио главы Еврейской АО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию

Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, мэр Биробиджана Александр Головатый и другие участники регионального оперативного штаба ушли на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у одного из представителей штаба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что все они прошли тест на COVID-19 и обследования.

При этом некоторые члены оперштаба по эпидемиологическим показаниям 15 мая приступили к работе.

11 членов штаба остались на самоизоляции дома даже после отрицательного теста на коронавирус, в том числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Еврейской АО зафиксирована первая смерть от COVID-19