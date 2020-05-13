Названа причина подачи сигнала тревоги на самолете Петербург — Уфа
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Подавший сигнал тревоги самолет рейса Санкт-Петербург — Уфа приземлился в аэропорту Пулково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика компании «Россия».
Он отметил, что пассажиры самолета будут отправлены в аэропорт назначения аналогичным лайнером, на который будут пересажены в течение двух часов.
По его словам, причиной подачи сигнала тревоги стало срабатывание датчика на борту самолета.
Источник в авиаслужбах рассказал агентству, что у лайнера сработал датчик разгерметизации.
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