Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Сабуров после прилета в Казахстан покинул аэропорт через VIP-зону

Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону и уехал без комментариев
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Стендап-комик Нурлан Сабуров, в отношении которого ввели запрет на въезд в Россию, прилетел в Алма-Ату и покинул аэропорт через VIP-зону, не общаясь с прессой. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, комик находился в VIP-зоне международного аэропорта Алма-Аты и беседовал с неизвестным мужчиной в гражданской одежде. Рядом с ними также стоял человек в форме, предположительно сотрудник транспортной полиции. При этом работница аэропорта мешала съемке журналистов, закрывая камеру и запрещая вести запись.

После этого Сабурову помогли погрузить дорожную сумку в багажник автомобиля, и иномарка сразу же покинула территорию аэропорта.

30 января Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение объяснили интересами национальной безопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей. После прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта Внуково, после чего он решил вылететь в Алма-Ату.

В МИД Казахстана заявили, что комик не обращался в посольство республики в Москве в связи с введенными ограничениями. В ведомстве также отметили, что информация о его задержании от российских компетентных органов не поступала.

Ранее стало известно, скольким известным комикам запретили въезжать в РФ до Сабурова.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!