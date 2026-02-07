Сабуров после прилета в Казахстан покинул аэропорт через VIP-зону

Стендап-комик Нурлан Сабуров, в отношении которого ввели запрет на въезд в Россию, прилетел в Алма-Ату и покинул аэропорт через VIP-зону, не общаясь с прессой. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, комик находился в VIP-зоне международного аэропорта Алма-Аты и беседовал с неизвестным мужчиной в гражданской одежде. Рядом с ними также стоял человек в форме, предположительно сотрудник транспортной полиции. При этом работница аэропорта мешала съемке журналистов, закрывая камеру и запрещая вести запись.

После этого Сабурову помогли погрузить дорожную сумку в багажник автомобиля, и иномарка сразу же покинула территорию аэропорта.

30 января Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение объяснили интересами национальной безопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей. После прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта Внуково, после чего он решил вылететь в Алма-Ату.

В МИД Казахстана заявили, что комик не обращался в посольство республики в Москве в связи с введенными ограничениями. В ведомстве также отметили, что информация о его задержании от российских компетентных органов не поступала.

