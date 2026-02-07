Польша закрыла воздушное пространство на границе с Украиной

Воздушное пространство на юго-востоке Польши закрыто в течение последних нескольких часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные FlightRadar24.

Агентство причину не называет.

Тем временем оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X, что военные самолеты страны были подняты в воздух на фоне якобы «активности» России на Украине. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

Польские военные утверждают, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности границ страны.

Польша периодически поднимает самолеты в воздух из-за якобы активности Вооруженных сил России. Так, оперативное командование родов ВС Польши сообщало о подобных мерах 3 февраля.

28 января неопознанный беспилотник упал на территорию военной базы в Польше недалеко от склада вооружения.

Ранее эксперты заявляли, что Польша не готова к гибридным угрозам, таким как атаки беспилотников.