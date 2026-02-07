Жители Германии чаще всех из ЕС просили убежища в России

С 2021 года немцы чаще других стран Евросоюза обращались за получением в России временного убежища. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.

Как отмечается в сообщении, с 2022 года они входят в десятку представителей стран, которые наиболее часто обращаются с соответствующим ходатайством.

Если сравнивать с 2020 годом, когда заявку на получение временного убежища в РФ подали всего два гражданина Германии, занимая 41 место среди стран, желающих получить такой статус, то в последующие годы этот показатель стал резко расти. Так, в 2022 году запрос на временное убежище подали 54 немца, в 2023 году — 166 граждан Германии, а в 182 — в 2024 году и 129 — в 2025, расположившись на четвертом, шестом и пятом местах соответственно.

В 2022 году в МИД РФ обращали внимание, что на «представителей русской диаспоры в Германии, включая евреев и российских немцев из числа поздних переселенцев» наблюдается резкий всплеск проявлений дискриминации после начала спецоперации России на Украине, несмотря на то, что у большинства представителей русской диаспоры в Германии есть гражданство ФРГ.

В декабре стало известно, что паспорт России в 2025 году чаще других иностранцев получали уроженцы Франции.

По информации агентства, в предыдущем году российское гражданство получил 71 иностранец, среди которых шесть детей. Все они были приняты в российское гражданство отдельными указами президента. Из них 32 человека родились во Франции.

В тройку лидеров также вошли США и Германия — шесть и пять человек соответственно.

Ранее стало известно, что россияне стали меньше интересоваться визами в Европу.