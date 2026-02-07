Размер шрифта
Жалоба по делу Долиной поступила в подмосковный суд

Global Look Press

В Московский областной суд направлена жалоба на приговор по делу о жилплощади певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает «Известия».

Подробности об апелляции не уточняются.

Артистка отправилась в суд после того, как ее обманули мошенники. Неизвестные длительное время общались с ней, заставляя отправлять деньги на продиктованные ими счета.
В какой-то момент аферисты убедили певицу в необходимости продать квартиру, жилплощадь купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей.

Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд, чтобы вернуть жилье, несколько инстанций встали на сторону бывшей владелицы. В декабре 2025 года суд признал Лурье признал ее законной хозяйкой.

Однако в срок Долина не покинула квартиру, поэтому для ее выселения прибыли приставы. В начале текущего года новой владелице удалось получить жилье. После этого Долина якобы переехала в съемное жилье в центре Москвы.

Ранее директор Долиной раскрыл потери артистки помимо квартиры.
 
