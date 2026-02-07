Размер шрифта
Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности РФ на Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Польские военные самолеты подняли в воздух на фоне якобы «активности» России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«В связи с деятельностью дальней авиации Российской Федерации <...> на Украине <...> в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении.

Кроме того, в польском военном ведомстве уточнили, что в состояние готовности были приведены наземные средства ПВО и радиолокационной разведки страны.

Как утверждают польские военные, эти меры являются превентивными и направлены на обеспечение безопасности «уязвимых» приграничных территорий республики.

Польша периодически поднимает самолеты в воздух из-за якобы активности Вооруженных сил России (ВС РФ). Так, оперативное командование родов ВС Польши сообщало о подобных мерах 3 февраля.

Накануне в Минобороны России сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в СМИ заявили о желании Польши бить по России издалека.
 
