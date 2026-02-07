Размер шрифта
В Совфеде заявили о восстановлении диалога России и США

Сенатор Пушков: происходит восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном
Илья Питалев/РИА Новости

Возобновление взаимодействия между военными ведомствами России и США говорит о постепенном восстановлении диалога между Россией и США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что диалог между военными ведомствами России и США был восстановлен впервые после 2021 года, и это – результат прошедших переговоров в Абу-Даби.

«Постепенно происходит восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, что исключительно важно для судеб мира. Возможно, острота украинского кризиса, как ничто другое, показала жизненную необходимость такого диалога», – отметил Пушков.

В недавнем интервью журналистке Мэгги Келли вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что США могут работать с Россией в отдельных сферах, где пересекаются интересы двух стран. Он также подчеркнул, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами над сокращением количества ядерного оружия.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал их «конструктивными». А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча может пройти в США. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров состоится скоро, однако точной их даты пока нет.

Ранее в США рассказали о планах Трампа в отношении России.
 
