Российский вратарь «Тампы» стал основным фаворитом на престижный приз в НХЛ

ESPN: вратарь «Тампы» Василевский стал главным претендентом на «Везину Трофи»
Официальный сайт НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оказался главным фаворитом на получение «Везина Трофи» — престижного приза в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), который вручается голкиперу. Об этом пишет ESPN.

Издание опубликовало эту информацию, ссылаясь на собственный проведенный анонимный опрос среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Везину Трофи».

На второй строчке оказался еще один россиянин — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», замкнул тройку главных фаворитов Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ. Чаще всех приз получал канадец Жак Плант — семь раз. Самым титулованным европейским голкипером является чех Доминик Гашек, он забирал эту победу шесть раз. В своей карьере Василевский получал эту награду один раз — в 2019 году.

Ранее российский хоккеист заявил, что Александр Овечкин обязан набрать 1000 очков в НХЛ.
 
