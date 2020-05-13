Украинцы больше не смогут посетить Белоруссию по внутренним паспортам

Украинское правительство приняло постановление, в рамках которого гражданам страны запрещено въезжать на территорию Белоруссии по внутренним паспортам. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление «О частичном приостановлении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Белоруссия о безвизовых поездках граждан» вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Таким образом, для въезда или транзитного пересечения границы с Белоруссией украинцам потребуется загранпаспорт.

Однако при этом право вернуться из Белоруссии на Украину по внутреннему паспорту сохраняется. Белорусские граждане также смогут приехать на украинскую территорию по единому белорусскому паспорту.