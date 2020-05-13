СК отказался переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет завершил еще одно расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Липцера.
Отмечается, что СК решил не переквалифицировать их действия на необходимую оборону, о чем просила генеральная прокуратура.
По словам Липцера, в скором времени потерпевшая сторона ознакомится с материалами, которые появились в ходе дополнительного следствия, после этого их покажут сестрам и их защитникам.
Он также подчеркнул, что защита намерена добиться прекращения преследования обвиняемых и надеется, что генпрокуратура останется при позиции, что девушки действовали в условиях необходимой обороны.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.
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