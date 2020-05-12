Пилот оставил находящимся на самоизоляции россиянам послание в небе

Пилот оставил в небе над Новосибирской областью надпись «А где все?». Соответствующие данные содержатся на портале FlightRadar.

Предположительно, таким способом он хотел приободрить находящихся на самоизоляции жителей России.

Уточняется, что полет выполнял легкий одномоторный самолет Evektor Harmony LSAа.

При этом имя оставившего послание летчика неизвестно. На «написание» фразы ему понадобилось чуть больше часа.

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