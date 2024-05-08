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В еще одном российском регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

Глава Липецкой области Артамонов ввел в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

В Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве с 8 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов», — сказано в сообщении.

8 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом распорядился ввести режим ЧС для местных сельскохозяйственных производителей.

В документе отмечается, что особый режим введен на всей территории субъекта. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

7 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что во всех районах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируются заморозки с температурой воздуха от -3 °C до - 6 °C. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться минимум до 9 мая. В том числе это касается Воронежской, Липецкой, Московской и иных областей.

Ранее российские ученые узнали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века.

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