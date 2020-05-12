В Ростове-на-Дону суд арестовал женщину, избившую малолетнего сына
В Ростове-на-Дону суд арестовал женщину, подозреваемую в избиении своего полуторагодовалого сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ростовской области.
Суд предъявил обвинение 23-летней местной жительнице по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».
«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.
По версии следствия, 7 мая женщина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила сына по голове и туловищу детской бутылкой для кормления, а также руками и ногами. С многочисленными травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью человека, ребенок был доставлен в больницу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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