Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., ... осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377», — говорится в документе.
Ранее услуга оформления пропусков по СМС была временно приостановлена.
В Москве коронавирусом заразилась почти 121 тысяча, скончались 1179 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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