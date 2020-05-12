Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

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Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., ... осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377», — говорится в документе.

Ранее услуга оформления пропусков по СМС была временно приостановлена.

В Москве коронавирусом заразилась почти 121 тысяча, скончались 1179 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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