Москвичам без масок и перчаток 12 мая будут выносить предупреждения

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Пассажирам общественного транспорта в Москве, которые не надели маску или перчатки, 12 мая будут выносить предупреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в эфире Первого канала.

По его словам, в первый день действия масочного режима москвичей без надлежащих средств индивидуальной защиты будут только предупреждать.

Однако, как отметил Султанов, в дальнейшем применят более жесткие меры. Нарушителей будут фиксировать камеры видеонаблюдения, а также сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Москве с 12 мая будет действовать масочный режим. Граждане обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Штраф за нарушение составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб.