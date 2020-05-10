В Омской области убили ветерана кухонным ножом

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Ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом в рабочем поселке Тевриз Омской области. Об этом сообщается на сайте регионального СК РФ.

Тело 96-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено родственниками.

Следователи задержали подозреваемого, им оказался 65-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану. Из-за личной неприязни у мужчин возник конфликт, подозреваемый нанес пенсионеру несколько ударов кухонным ножом в грудь. Ветеран скончался на месте, подозреваемый скрылся.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего, изъяты вещественные доказательства, назначены необходимые экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый заключен под стажу.

Расследование продолжается.