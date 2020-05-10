В России коронавирус выявили у 209 тысяч человек

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В России за прошедшие сутки выявили 11 012 заражений коронавирусом. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что 42,4% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Также за минувший день зафиксировали 88 летальных исходов, 2 390 пациентов выздоровели.

Общее число заражений в стране составило 209 688 в 85 регионах, умерли 1 915 человек, выздоровели 34 306.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.