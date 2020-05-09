В Турции число случаев коронавируса опустилось до мартовского минимума

В Турции число новых случаев и смертей от коронавируса опустилось до минимума с марта, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

9 мая коронавирус подтвердился у 1 546 человек — минимальное число с 26 марта. Умерли 50 пациентов — минимум с 31 марта.

Всего в стране заразились 137 тысяч, скончались 3 739 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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