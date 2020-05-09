В Турции число случаев коронавируса опустилось до мартовского минимума
В Турции число новых случаев и смертей от коронавируса опустилось до минимума с марта, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
9 мая коронавирус подтвердился у 1 546 человек — минимальное число с 26 марта. Умерли 50 пациентов — минимум с 31 марта.
Всего в стране заразились 137 тысяч, скончались 3 739 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4PfFahNftn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020