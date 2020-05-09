От коронавируса в Москве вылечились более 12 тысяч пациентов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/545/13073545/RIAN_6234421.HR-pic905-895x505-50455.jpg">

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 2 520 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что это рекордный показатель, который в два раза превышает значения прошлого дня.

Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 12 779 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Статистика пандемии: число случаев COVID-19 превысило 4 млн

— Московский врач рассказала об инновационном методе лечения COVID-19

— Более тысячи пациентов скончались от коронавируса в Москве