От коронавируса в Москве вылечились более 12 тысяч пациентов
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 2 520 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она уточнила, что это рекордный показатель, который в два раза превышает значения прошлого дня.
Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 12 779 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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