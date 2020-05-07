В Подмосковье продлены введенные меры борьбы с пандемией

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В Подмосковье будут продлены введенные ранее в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничительные меры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора области Андрея Воробьева.

Кроме того, в регионе снимут ряд мер, что позволит промышленным и строительным организациям возобновить работу после 12 мая.

Однако работодатели будут обязаны соблюдать меры по обеспечению безопасности сотрудников.

«В Подмосковье пока продолжит действовать режим ограничений», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее в Москве ограничения на передвижения по городу до 31 мая. В столице была возобновлена работа промышленных и строительных предприятий с рядом требований по обеспечению безопасности сотрудников.

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