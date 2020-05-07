В Приморье от коронавируса скончались 10 человек с начала пандемии

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Число погибших от коронавируса в Приморском крае выросло до 10 человек после того, как за прошедшие сутки умерли два пациента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства.

«За минувшие сутки еще два пациента, несмотря на усилия врачей, скончались… Инфекция стала причиной смерти двух возрастных мужчин – 86 и 90 лет», — сказали в правительстве Приморья.

Власти также уточнили, что заболевание у них протекало в тяжелой форме, обострив хронические заболевания.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 727 пациентов с коронавирусом, из них 50 человек находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 130 заболевших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превышает 3,8 млн.

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