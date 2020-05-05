Больница имени Давыдовского в Москве начала принимать пациентов с COVID-19

Два корпуса городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского в Москве начали принимать пациентов с коронавирусом. Соответствующая информация размещена на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что за несколько дней на лечение в медучреждение поступили около 200 пациентов.

Для больных к клинике подготовлено 300 коек стационара, 30 из них предназначены для проведения реанимации и интенсивной терапии.

В больнице есть все необходимое медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф.

Заботятся о пациентах мультидисциплинарные медбригады: анестезиологи-реаниматологи, терапевты, пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, реаниматологи, эпидемиологи и другие.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,6 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая коронавируса

— Стали известны подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

— Генконструктор пилотируемых программ Евгений Микрин умер от COVID-19