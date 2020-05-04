Еще 544 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Еще 544 пациента вылечились от коронавирусной болезни в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что общее число выздоровевших в Москве достигло 7 573.

Ракова уточнила, что в каждом определенном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Она призвала россиян ни в коем случае не заниматься самолечением.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

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