Минздрав оценил вероятность полного исчезновения коронавируса

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Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико ответил на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что эпидемия коронавируса нового типа COVID-19 уже «вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения».

Эпидемиолог подчеркнул, что делать прогнозы по дальнейшему развитию заболевания тяжело, поскольку на это влияют множество природно-климатических, социально-экономических и демографических факторов.

«SARS-CoV-2 <…> будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года», — уточнил Брико.

По его мнению, искоренить коронавирус не удастся, поэтому человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния распространению заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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