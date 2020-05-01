Попова поддерживает введение «масочного режима»

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Регионы, которые вводят на своей территории обязательный «масочный режим» на фоне пандемии коронавируса, поступают правильно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

В настоящее время выходить из дома нужно так, чтобы не причинить вреда «ни себе, ни окружающим, ни тем, кто нас дома ждет», подчеркнула Попова.

Ранее стало известно, что в Московской области до 12 мая вводится обязательный «масочный режим».

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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