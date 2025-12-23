На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейская страна подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности РФ на Украине
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Отмечается, что в небо по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности.

Военные Польши утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами», в частности с Украиной.

Также 29 ноября сообщалось, что Польша подняла в воздух военные самолеты из-за действий России. Тогда в операции приняли участие самолеты военно-воздушных сил Испании и Швеции, которые несут дежурство в Польше. Также поддержку оказали системы Patriot, предоставленные Германией.

До этого Польша поднимала в воздух свои истребители 19 ноября. Тогда поводом была названа угроза атак беспилотников на Украине.

Ранее в Польше закрыли ближайший к украинской границе аэродром.

