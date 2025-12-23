На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Специалисты сообщили о состоянии геомагнитной обстановки

ИКИ РАН: геомагнитная обстановка на Земле остается умеренно повышенной
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Геомагнитная обстановка на Земле остается умеренно повышенной. Об этом сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Прогноз на сутки [23 декабря]: геомагнитная обстановка — сохранение на текущем уровне. Вспышечная активность — сохранение на текущем уровне (возможен слабый рост) <...> уровень вспышек на Солнце остается пока низким и какого-то стоящего упоминания влияния на космическую погоду не оказывает. Общий уровень геомагнитной и вспышечной обстановки — умеренно повышенный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник возможен небольшой рост вспышек на Солнце из-за наблюдавшегося в течение суток постепенного роста площади солнечных пятен.

20 декабря в ИКИ РАН сообщили, что геомагнитная обстановка в предновогоднюю неделю 2025 года будет относительно спокойной, однако перед Новым годом ожидается серия мощных всплесков солнечной активности.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба».

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.

