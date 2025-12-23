Саудовская авиакомпания запустила прямые рейсы между Москвой и Джиддой

Авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas запустила прямое авиасообщение между Москвой и Джиддой. Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

Рейсы в Джидду будут осуществляться из аэропорта Внуково. Согласно расписанию, первый рейс из Джидды прибудет в Москву в 10:30 по московскому времени, а затем вылетит в Саудовскую Аравию в 11:30.

1 августа состоялся первый прямой регулярный авиарейс между Саудовской Аравией и Россией.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует серьезный настрой в отношениях между странами. По словам министра, Саудовская Аравия серьезно относится к отношениям с РФ и их развитию. В данном контексте Бандар аль-Хурейф отметил отмену виз для саудовцев с российской стороны.

В декабре стало известно, что Уганда намерена отменить визы для граждан РФ.

Ранее Nordwind получила разрешение на рейсы Москва — Пхеньян.