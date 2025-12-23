На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саудовская авиакомпания запустила прямые рейсы между Москвой и Джиддой

Авиакомпания Flynas открыла прямые рейсы между Москвой и Джиддой
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas запустила прямое авиасообщение между Москвой и Джиддой. Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

Рейсы в Джидду будут осуществляться из аэропорта Внуково. Согласно расписанию, первый рейс из Джидды прибудет в Москву в 10:30 по московскому времени, а затем вылетит в Саудовскую Аравию в 11:30.

1 августа состоялся первый прямой регулярный авиарейс между Саудовской Аравией и Россией.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует серьезный настрой в отношениях между странами. По словам министра, Саудовская Аравия серьезно относится к отношениям с РФ и их развитию. В данном контексте Бандар аль-Хурейф отметил отмену виз для саудовцев с российской стороны.

В декабре стало известно, что Уганда намерена отменить визы для граждан РФ.

Ранее Nordwind получила разрешение на рейсы Москва — Пхеньян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами