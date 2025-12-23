На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внучка Чарли Чаплина призналась, что хотела сменить фамилию

Внучка актера Чаплина Уна призналась, что хотела сменить фамилию в начале карьеры
true
true
true
close
Lev Radin/Global Look Press

Звезда фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» Уна Чаплин призналась, что хотела сменить фамилию, чтобы не вызывать ассоциаций со знаменитым дедом — Чарли Чаплином. Об этом она рассказала в беседе с The Times.

По словам британской актрисы, что после окончания Королевской академии драматического искусства известность ее фамилии стала для нее и возможностью, и вызовом.

«Передо мной открылись двери, которые потенциально не открылись бы, если бы я не была связана с этим замечательным человеком. Но, определенно, сложно чувствовать себя недостойной того места, где ты находишься», — рассказывает о своих сомнениях она.

39-летняя Чаплин признается, что мучилась виной и одновременно испытывала благодарность по отношению к деду.

«Я действительно усердно работала, но знала: что бы я ни делала, это никогда не сравнится с тем, что делал мой дедушка. Если вся моя цель в этой сфере — чтобы люди говорили: «О, внучка Чарли Чаплина», погуглили его и посмотрели его фильм, ну, я счастлива, потому что он такой гениальный», — размышляет звезда.

Уна Чаплин также отметила, что не сомневается — знаменитому деду понравились бы фильмы «Аватар».

Накануне фильм «Аватар: Огонь и пепел» возглавил североамериканский прокат по итогам первого уикенда, собрав $88 млн в США и Канаде.

«Огонь и пепел» стал третьим фильмом франшизы Джеймса Кэмерона. В ленте Сэм Уортингтон и Зои Салдана вновь исполнили роли Джейка Салли и Нейтири, которым предстоит столкнуться с новой угрозой — агрессивным племенем На'ви, известным как Народ Пепла, на планете Пандора, богатой полезными ископаемыми.

Ранее «Слово пацана» назвали главным российским сериалом 2020-х.

