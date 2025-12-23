На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД ФРГ раскрыл, в каком случае Украина пойдет на территориальные уступки

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина согласится на уступки при гарантиях безопасности
Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на фоне переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине заявил о необходимости предоставления Киеву серьезных гарантий безопасности, в том числе со стороны США, чтобы он пошел на уступки. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Это, естественно, означает приверженность и искреннюю готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину в случае повторного вторжения России», — заявил Вадефуль.

По его словам, Украина может быть готова пойти на уступки, в том числе территориальные, только в случае, если они будут сопровождаться надежными гарантиями безопасности со стороны Запада, и в первую очередь – США.

18 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь юридически обязывающие гарантии безопасности от США формата пятой статьи НАТО о коллективной обороне, а также армию не менее чем в 800 тысяч человек.

22 декабря он заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. По его словам, существует рамочный договор на гарантии безопасности между Украиной, государствами Европы и США. Также есть отдельный документ на двусторонние гарантии между Киевом и Вашингтоном.

Зеленский добавил, что именно последний документ должны рассмотреть в американском конгрессе с рядом закрытых пунктов и дополнениями.

Ранее в Госдуме оценили вероятность прекращения огня на Украине «сегодня-завтра».

