На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новосибирский подросток избил мать обувной ложкой на глазах у соседей

«НГС»: в Новосибирске подросток избил мать обувной ложкой
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске 12-летний мальчик напал на мать в подъезде, подросток избил женщину ложкой для обуви. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел на лестничной клетке дома по улице Тюленина. 12-летний мальчик избил мать ложкой для обуви, соседи наблюдали за происходящим, но в ситуацию не вмешались.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы. Обстоятельства семейной ссоры устанавливаются.

До этого в Подмосковье пьяный сын жестоко избил 76-летнюю мать. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов по лицу и в область грудной клетки. Спасти пострадавшую не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин случайно встретил на улице экс-коллегу и забил ее, вспомнив о старой ссоре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами