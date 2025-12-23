Новосибирский подросток избил мать обувной ложкой на глазах у соседей

В Новосибирске 12-летний мальчик напал на мать в подъезде, подросток избил женщину ложкой для обуви. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел на лестничной клетке дома по улице Тюленина. 12-летний мальчик избил мать ложкой для обуви, соседи наблюдали за происходящим, но в ситуацию не вмешались.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы. Обстоятельства семейной ссоры устанавливаются.

До этого в Подмосковье пьяный сын жестоко избил 76-летнюю мать. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов по лицу и в область грудной клетки. Спасти пострадавшую не удалось. Возбуждено уголовное дело.

