Вдова звезды «Оно» впервые высказалась о трагедии с мужем: «Я полюблю тебя снова»

Вдова Джеймса Рэнсона Джейми поблагодарила актера за детей
skippermcphee/Insragram

Вдова американского актера Джеймса Рэнсона Джейми Макфи впервые высказалась после трагедии с мужем. Новый сообщением она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я говорила тебе, что любила тебя тысячу раз до этого, и я знаю, что полюблю тебя снова. Ты говорил, что я должна быть больше похожа на тебя, а ты должен быть больше похож на меня, и ты был прав», — написала она.

Пост Макфи сопроводила совместной с мужем фотографией, сделанной во время беременности.

«Спасибо тебе за самые замечательные подарки — тебя, Джека и Вайолет. Мы — это навсегда», — закончила свой пост она.

В комментариях к посту свои соболезнования выразили многие звезды, в том числе Наташа Лион, с которой Рэнсон снимался во втором сезоне сериала «Покерфейс». Роль стала для артиста последней.

«Люблю тебя всем сердцем и обнимаю нашу драгоценную птичку с нежностью, благодарностью и космическим спокойствием в этой жизни и в будущей — семья навсегда. Прекрасный Джейми, ты лучший из нас, мы любим тебя», — написала Лионн.

46-летнего Рэнсона, известный по ролям в фильмах ужасов «Оно 2», «Синистер» и «Черный телефон», а также сериале «Прослушка», не стало 19 декабря.

Ранее не стало создателя Call of Duty и Battlefield 6.

