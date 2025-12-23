На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Непобежденного россиянина исключили из UFC

Непобежденный в UFC россиянин Фахретдинов исключен из бойцовского ростера
UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов исключен из ростера организации, сообщает «Чемпионат».

Представители UFC отказались продлевать сотрудничество со спортсменом, несмотря на отсутствие поражений на турнирах под эгидой промоушена.

Свой последний бой в рамках организации Ринат Фахретдинов провел 6 сентября 2025 года на UFC Fight Night 258 в Париже, где победил шведа Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой же минуте. В октябре 2024 года Фахретдинов одержал победу над бразильцем Карлосом Леалом в поединке в полусреднем весе на турнире UFC 308 в ОАЭ.

В общей сложности на счету 34-летнего Фахретдинова 24 победы, одно поражение и одна ничья на профессиональном уровне в ММА. В UFC Фахретдинов одержал шесть побед.

Ранее стало известно решение суда по делу об избиении чемпиона России по боксу.

Летние виды спорта
