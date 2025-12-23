Москвичам назвали дни, в которые не надо ездить на машине

ЦОДД: москвичам следует отказаться от поездок на авто с 22 по 28 декабря

Личным автомобилем не стоит пользоваться для поездок по Москве с 22 по 28 декабря, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«По прогнозу аналитиков ЦОДД, самым оживленным периодом станет неделя с 22 по 28 декабря. Загруженность достигнет пика 24–26 декабря, со среды по пятницу. В это время число машин на улицах вырастет на 60 тыс. по сравнению с ноябрем и превысит 2,9 млн», — сообщает канал.

Отмечается, что движение будет особенно затрудненным во второй половине декабря у крупных торговых центров, у вокзалов и аэропортов и в центре города.

До этого власти Москвы опубликовали документы, подтверждающие планы города заключить концессионное соглашение по строительству новой автотрассы на западе Москвы.

Известно, что 18,6-километровая трасса со скоростью движения 120 км/ч соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Ее планируют построить за четыре года.

По предварительным данным, стоимость объекта составит 77,5 млрд рублей. Это будет пятая платная трасса в городе.

Ранее президент России Владимир Путин указал властям на пробки в Москве.