На Запорожье несколько сел осталось без света из-за атаки ВСУ

Балицкий: два села в Запорожье остались без электричества после обстрела ВСУ
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Жители двух сел Запорожской области остались без электричества из-за поврежденной в результате атаки ВСУ высоковольтной линии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, речь идет о селах Примерное и Новоукраинка Каменско-Днепровского муниципального округа. На данный момент отключение электроэнергии затронуло 341 абонента, уточнил Балицкий.

16 декабря Балицкий сообщил, что ВСУ не менее 10 раз атаковали Запорожскую область. Под обстрел попали жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры в трех муниципальных округах региона — Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском.
Глава региона рассказал, что в результате прилетов три человека получили ранения, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью. Балицкий уточнил, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденного электро- и газоснабжения в Каменке-Днепровской. Также специалисты оценивают масштаб разрушений в результате обстрела ВСУ.

Ранее глава Запорожской области показал разбитые машины после атаки дронов.

Атаки БПЛА на Россию
