В Москве медики вылетели на дорогу в момент ДТП, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как медики вылетели из скорой в жестком ДТП

В Москве два человека вылетели из автомобиля в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Столкновение произошло на пересечении улиц Перовской и Лазо. Водитель микроавтобуса не пропустил скорую, которая с мигалками пыталась проехать перекресток. От удара машины отбросило в разные стороны. «Мерседес» влетел в стоящий рядом киоск», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения из машины экстренных медицинских служб вылетают водитель и фельдшер. По данным канала, в результате ДТП пять человек пострадали. Врачи диагностировали у людей травмы и ушибы: трех медиков госпитализировали.

Инцидент произошел 22 декабря. Грузовик снес ларек с мороженным. На место прибыли оперативные службы города.

