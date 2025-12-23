На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили 15 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ

МО России: средства ПВО сбили 15 дронов над Белгородской и Воронежской областями
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В период с 7:00 до 9:00 средства ПВО сбили 14 беспилотников в небе над Белгородской областью и еще один — над Воронежской областью.

По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь над регионами России было сбито 29 украинских дронов.

Российские военные уничтожили 14 беспилотников над Ростовской областью, семь аппаратов — над Ставропольским краем, по три беспилотника — над территориями Белгородской области и республики Калмыкия, еще по одному устройству — над Курской областью и Крымом.

20 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область с применением 65 беспилотников, пяти боеприпасов и двух взрывных устройств. По данным оперштаба, в Валуйском округе в районе села Борки был обнаружен автомобиль, который, предположительно, попал под удар еще 17 декабря. В машине находились две женщины без признаков жизни.

Ранее украинские дроны попытались атаковать объекты в Буденновске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами