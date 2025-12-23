Российские военные сбили 15 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В период с 7:00 до 9:00 средства ПВО сбили 14 беспилотников в небе над Белгородской областью и еще один — над Воронежской областью.

По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь над регионами России было сбито 29 украинских дронов.

Российские военные уничтожили 14 беспилотников над Ростовской областью, семь аппаратов — над Ставропольским краем, по три беспилотника — над территориями Белгородской области и республики Калмыкия, еще по одному устройству — над Курской областью и Крымом.

20 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область с применением 65 беспилотников, пяти боеприпасов и двух взрывных устройств. По данным оперштаба, в Валуйском округе в районе села Борки был обнаружен автомобиль, который, предположительно, попал под удар еще 17 декабря. В машине находились две женщины без признаков жизни.

Ранее украинские дроны попытались атаковать объекты в Буденновске.