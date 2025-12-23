Отец американца, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника Брайана Закерла проходил службу в корпусе морской пехоты США, а после увольнения из армии работал в ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости.

У отца и сына одинаковые имена и фамилии. если верить их страницам в социальных сетях. Закерл-старший в период с 1985 по 2011 год служил в пехоте, потом ушел в отставку. С 2013 по 2018 год мужчина работал в ЦРУ. В 2006 году американец также окончил Военно-морскую аспирантуру США.

29-летний Закерл-младший служил в армии США и, по словам его дяди Майкла Закерла, участвовал в подготовке украинских бойцов в период своей официальной службы. Позднее он отправился на Украину.

22 декабря издание Newsweek сообщило, что российские войска ликвидировали двух граждан США, служивших в ВСУ — Тайа Уингейта Джонса и Брайана Закерла. Также ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что в зоне СВО уничтожена специальная группа иностранного легиона ГУР, в их числе Уингейт и Закерл. Отмечалось, что ВСУ продолжают использовать элитный спецназ в качестве штурмовиков.

